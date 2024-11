Metropolitanmagazine.it - Chiude Fondaco dei tedeschi, già 226 lettere di licenziamento inviate

Cala il sipario suldei, la chiusura avverrà all’inizio del prossimo anno e 226disono già stateai dipendenti del mall situato nel cuore di Venezia, con vista sul ponte di Rialto, da parte della proprietà di Dfs group, controllata da Lvmh.A darne notizia è stato nel pomeriggio l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Venezia, Simone Venturini, il quale ha dichiarato che: «Abbiamo appreso oggi, con grande disappunto e preoccupazione, della decisione di Dfs group di cessare tutte le sue attività commerciali in Italia. Ciò comporta la chiusura dell’attività che Dfs ha all’’interno del Fontego dei. Una scelta che avrà un impatto drammatico per 226 persone, oltre all’indotto, del nostro territorio e per le loro famiglie». Sono immediatamente partite le convocazioni delle organizzazioni sindacali per mettere in campo tutte le iniziative possibili per salvaguardare il percorso professionale dei dipendenti.