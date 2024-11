Tvplay.it - Calciomercato Juve, Gyokeres gela Giuntoli: lo scambio spiazza tutti

Leggi su Tvplay.it

Il nome di Viktorpuò compromettere le prossime mosse che il direttore sportivo Cristianoha in mente per lantus.Il nome che maggiormente sta risuonando nelle ultime settimane in Europa e da pochi giorni considerato il prossimo obiettivo dellantus è quello del 26enne svedese Viktor. Con un valore di mercato che improvvisamente è balzato a circa 70 milioni di euro, il calciatore in forza allo Sporting Lisbona è divenuto accessibile a pochi anche perché i lusitani si fanno forti di un contratto in essere fino al 2028.: lo(LaPresse) – tvplay Fra le società che possono farci un pensiero, vi è sicuramente lantus. Pare che il Ds Cristianolo stia prendendo in considerazione, in attesa anche di capire quale sarà il domani di Dusan Vlahovic.