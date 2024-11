Gaeta.it - Assolti dal processo d’appello: cadono le accuse di torture nel carcere di Torino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilper le presuntesui detenuti deldisi è concluso con una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati. Questo verdetto segna un’importante inversione rispetto alla sentenza di primo grado, dove erano state inflitte multe e condanne. Nella nuova udienza, i giudici hanno ritenuto non sussistere le prove necessarie per sostenere leche avevano incusato diversi membri del personale penitenziario. La questione delle presunte violenze all’interno del sistema carcerario italiano continua a sollevare interrogativi e discussioni nel contesto della giustizia e dei diritti umani.Assoluzione dell’ex direttore dell’istituto penitenziarioDomenico Minervini, ex direttore deldi, è stato completamente assolto nel