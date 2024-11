Cityrumors.it - Assegno di mantenimento, quando spetta anche con figlio maggiorenne

Leggi su Cityrumors.it

In relazione all’di, in alcuni casi va riconosciutoin caso di. Andiamo a vedere a riguardo come stanno le cose e che cosa dice la legge in situazioni analoghe.Nel momento in cui due persone arrivano alla separazione o al divorzio, si tratta sempre di un duro colpo dal punto di vista economico maemotivo. E’, di fatto la presa di coscienza da parte di una coppia del fatto che le cose tra di loro non vanno e che il loro progetto di vita insieme è praticamente fallito.questo, poi, si verifica con dei figli coinvolti in questa situazione, il tutto diventa ancora più complicato, come si suol dire.di, eccoin caso di(Cityrumors.it)In tal senso, bisogna tenere in considerazione che in molti casi, proprio in presenza di prole, c’è da pagareil cosiddettodi