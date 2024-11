Lanazione.it - Aprono i primi Pir: ambulatori per casi lievi anti caos pronto soccorso. Come funzionano e dove nasceranno

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 novembre 2024 – Con un ritardo di almeno due mesi rispetto alle previsioni, il 2 o il 16 dicembre, dovrebbe partire la sperimentazione dei Pir in alcuni presidi dell’Asl Toscana centro. La data del via era stata fissata per il primo ottobre scorso, poi alcune divergenze sul bando di selezione dei professionisti con i medici di famiglia ha causato un ritardo che ha fatto sciogliere solo ieri la riserva sui tempi di attuazione. Ieri infatti si è svolto il primo colloquio del bando di selezione al quale hanno preso parte 160 medici di medicina generale e specializzandi nella stessa disciplina. Cosa sono i Pir? I Punti di intervento rapido rappresentano il nuovo progetto sperimentale della Regione Toscana – un tassello importante della riforma della medicina territoriale in atto – per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari di prossimità offerti al cittadino e ridurre l’afflusso dinon gravi nei, che rappresentano oltre la metà degli accessi.