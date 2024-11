Gaeta.it - Appello alle imprese campane: utilizzare subito il fondo antiusura per rilanciare l’economia locale

Facebook WhatsAppTwitter La richiesta urgente del Confidi Pmi Campania si rivolgeaziende in difficoltà, con l’obiettivo di incoraggiarle ad accedererisorse messe a disposizione dalla legge 108 del 1996. Questa norma ha istituito undi garanzia, concepito per facilitare l’accesso al credito per piccole e medie, un aspetto cruciale, soprattutto in un contesto economico complicato come quello del Sud Italia. L’mira a prevenire il rischio di usura, che può porre un carico insostenibile su molte piccole realtà imprenditoriali.La situazione attuale delle piccole e medieLe PMI si trovano oggi ad affrontare una congiuntura economica difficile, aggravata da problemi di accesso al credito. Molte aziende, spesso essenziali per il tessuto economico, si vedono costrette a fare affidamento su risorse limitate o, peggio ancora, a cercare aiuti da fonti non ufficiali, spiando il rischio di capitolare sotto il peso di debiti insostenibili.