Anniversario alluvione, il ricordo della tragedia che sconvolse il Polesine

Occhiobello, 14 novembre 2024 - “Commemoriamo una ricorrenza luttuosa, una catastrofe naturale che ha insegnato alle generazioni che sono venute dopo, una maggiore attenzione per il rischio idraulico e il rispetto per il territorio”. La sindaca Irene Bononi ha aperto la cerimonia per il 73esimodell’in, richiamando la percezione e la coscienza del rischio da partepopolazione: “viviamo in un territorio più sicuro, ma che ha bisogno di tutta l’attenzione necessaria che si traduce in prevenzione e buone pratiche di protezione civile. Sono anni, infatti, che la Protezione civile, a tutti i livelli, informa i cittadini sulle azioni di supporto alla prevenzione. Se i cittadini – ha sottolineato Irene Bononi - sanno cosa fare, è già un buon punto di partenza per arginare il rischio.