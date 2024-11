Movieplayer.it - Adam the First, la recensione: paternità e identità per un viaggio all'insegna del cinema indie americano

Leggi su Movieplayer.it

Il giovane Oakes Fegley protagonista del film di Irving Franco. Tra il Mississipi, il folk e un certo realismo magico. Nel cast, anche una veloce comparsata di David Duchovny. Disponibile in streaming. Inthe(Ildi, secondo il titolo scelto dalla distribuzione italiana) si respira tutto il. Una geografia umana e paesaggistica, l'utilizzo dei colori, l'introspezione dei personaggi, le scelte musicali, la composizione delle inquadrature. Tutto, suggerisce quanto il regista e sceneggiatore Irving Franco sia propenso all'uso e al consumo di una storia ben radicata rispetto a un certo immaginario, ma non esente da un'originalità che si definisce al meglio solo durante i titoli di coda. Perché sarà poi il finale a dare un altro senso al film, sorprendendo per scrittura e poesia.