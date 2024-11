Ilrestodelcarlino.it - Acuto vincente del ’Vokalion Praha’

Nove cori e 350 coristi da tutto il mondo: ad aggiudicarsi il ’titolo’ è stato il Vokalion Praha, formazione della Repubblica Ceca. Edizione combattuta e di altissimo livello la 17esima del Concorso Corale Internazionale ’Città di Rimini’, che ha ospitato anche la finale del World Choral Championship (Wcc). Competizione questa riservata ai vincitori dei concorsi corali di Rimini, Tokyo, Cracovia e Taipei dell’anno precedente, che ha visto il coro ceco conquistare l’accesso alla prossima finale del Wcc, in programma a Taipei nel luglio 2025. "Il Festival non è solo competizione tra le formazioni corali – dice il riminese Andrea Angelini, direttore artistico del concorso – ma anche presentazione al pubblico di caratteristiche e diversità di ogni gruppo e repertorio". La giornata inaugurale è stata dedicata al Super Trofeo del Wcc, che ha messo a confronto i cori polacchi Resonans con Tutti e il Bialystok Female Choir at Secondary School n.