Vie dei presepi sempre più ricche. Anche 15 diorama da Bergamo

Le Vie deisi rinnovano, per la 24ª edizione. La mostra diffusa che accompagna il Natale urbinate, organizzata dalla Pro loco, cambia veste grafica, ripropone due pezzi pregiati e si arricchisce di 15 opere provenienti da. Isi potranno ammirare dal fine settimana del 30 novembre e 1 dicembre, con repliche il 7-8 e il 14-15 dicembre e poi ininterrottamente dal 21 dicembre al 6 gennaio. Saranno tre i maggiori punti espositivi, con biglietto d’ingresso unico al costo di 2 euro (gratis per gli under 14): la chiesa di San Domenico (piazza Rinascimento) e gli oratori delle Cinque piaghe e di San Giuseppe (via Barocci). "Sono tante le novità, a partire dal ritorno del presepe meccanico di Giovanni Montanari, che raffigura uno spaccato della Roma ottocentesca e sarà di nuovo in mostra nella propria interezza, a San Giuseppe – spiega il presidente Nicola Betti –.