Usa trovata l’attrice di Gossip Girl Chanel Banks | era scomparsa da due settimane

«Non c’è pericolo. Sta bene. È stata tolta dal sistema delle persone scomparse e abbiamo chiuso l’indagine», così il portavoce della polizia di Los Angeles Charles Miller ha comunicato il ritrovamento deldidal 30 ottobre. Come riferisce la testata statunitense People, la 36enne è stata risana e salva in Texas lunedì 11 novembre, ma la comunicazione è arrivata a distanza di due giorni per un ritardo nel coordinamento delle forze dell’ordine. La cugina di, Danielle-Tori Singh, aveva creato una pagina su GoFundMe per aiutare le ricerche delche nella celebre serie tv interpreta il personaggio di Sawyer Bennett. Secondo quanto riferiva l’annuncio pubblicato da Singh la polizia aveva effettuato controlli suil 7 e l’8 novembre, ma la donna non era presente nel suo appartamento di Playa Vista in entrambe le occasioni.