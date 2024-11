Lanazione.it - Tanto rumore per nulla: Gorgone resta

Chi pensava di vedere ieri pomeriggio a Saltocchio un nuovo allenatore dirigere l‘allenamento, è rimasto deluso, perché c’era regolarmente Giorgio. Fino a quando? Fino a quando c’è questa società o per meglio dire fino a quando decide il presidente Bulgarella che ha sempre avuto grande stima e fiducia nel mister. Dunque avanti confino in fondo alla stagione, a meno che. A meno che non sia lo stesso allenatore a farsi da parte. Cosa improbabile, visto che dovrebbe rinunciare allo stipendio, che ha garantito dal contratto fino a giugno del prossimo anno. Se la fiducia fosse venuta meno, il ribaltone in panchina avrebbe potuto avvenire dopo l’ennesimo mancato successo di sabato scorso contro il Legnago, fanalino di coda del girone. Invece nessuno si è preso la responsabilità di sollevare dall’incaricoe al tempo stesso di scegliere un nuovo allenatore (i nomi che ci vengono in mente sono quelli di Maccarone, Favarin e Maraia).