Shaila e Lorenzo cercano solo visibilità | le critiche per la coppia del Grande Fratello

(Adnkronos) –Gatta eSpolverato hanno intrapreso una relazione sentimentale da quando sono andati per una settimana in Spagna, al Gran Hermano. Ma il loro rapporto sembra non essere del tutto sincero agli occhi degli inquilini. Secondo gli altri concorrenti, infatti, i due stanno fingendoper ottenere più: “È una strategia”. Alfonso Signorini ha chiesto adurante l’ultima puntata andata in onda ieri, martedì 12 novembre, se il loro amore fosse genuino o se si tratta di finzioneper ottenere il favore del pubblico. In salone va in onda una clip che riassume ledi alcuni inquilini nei confronti della, in particolare una in cui Mariavittoria parla con Javier Martinez ed esprime il suo dubbio: “Ma secondo me è tutto un copione”, ha detto la gieffina sostenendo che i loro atteggiamenti siano forzati.