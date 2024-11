Notizie.com - Sergio Mattarella ha ragione, ma grazie Elon Musk: ci hai fatto ricordare che l’Italia sa badare a se stessa

In queste ore si sta infiammando la polemica riguardo le dichiarazioni disui giudici italiani: è intervenuto il presidente.Da qualsiasi lato la si guardi, la polemica scoppiata dopo le dichiarazioni disui giudici italiani, non lascia presagire nulla di buono. Per quanto il contesto in cui è nata sia proprio quello social-politico a lui tanto caro.ha, ma: ci haichesaa se(ANSA FOTO) – Notizie.comDalle parole pubblicate sul suo social, X, è scaturita l’accusa di ingerenza negli affari del nostro Paese. Tanto che il presidente della Repubblicaha affermato con decisione: “è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che saa senel rispetto della sua Costituzione”.