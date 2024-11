Thesocialpost.it - “Sarà molto peggio del Covid e succederà presto”. Ilaria Capua suona l’allarme: la profezia

Leggi su Thesocialpost.it

Mentre ilrisulta essere per tutti un lontano, bruttissimo ricordo, da più parti si torna ad alzare la guardia, paventando l’imminente arrivo di una nuova pandemia. Lo fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lo fanno i virologi che proprio in erahanno vissuto un momento di massima esposizione mediatica. Tra chi dice che la paura di una prossima pandemia, che viene ora genericamente chiamata Malattia X, è più che legittima e giustificta c’è. La virologa, ora di stanza negli Usa, in un colloquio con Il Resto del Carlino spiega che le pandemie sono un fenomeno ciclico e, soprattutto, che la Malattia X rappresenterebbe un rischio imminente di una nuova pandemia. Non solo, secondo lei quello che ci aspettabenrispetto al. Bisogna già prepararsi, dunque.