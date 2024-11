Ilrestodelcarlino.it - Quanto prende uno scrutatore alle elezioni regionali in Emilia Romagna

Bologna, 12 novembre 2024 – Sono sempre più vicine leindi domenica 17 (si vota d23) e lunedì 18 novembre (si vota d15). Saranno chiamatiurne invece quasi 3,6 milioni di elettorino-romagnoli con un totale di 4.529 sezioni elettorali in regione. A svolgere un ruolo cruciale in quelle giornate saranno gli scrutatori, maguadagnano effettivamente? Orari di lavoro degli scrutatori Gli scrutatori dovranno essere disponibili: Sabato 16 novembre: d16 fino al completamento delle operazioni preliminari Domenica 17 novembre: d23 per le operazioni di voto Lunedì 18 novembre: d15 per le operazioni di voto, poi senza interruzione per lo scrutinio fino alla conclusione Gli elettori invece si potranno recareurne domenica 17 novembre d23 e lunedì 18 novembre d15.