Ilrestodelcarlino.it - Pesaro choc, 15enne bullizzata da coetanee. “Lascio la scuola”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 novembre 2024 – “Mi hanno circondata e picchiata. Mi hanno sputato addosso e ho visto il flash di un telefonino che fotografava la scena”. E’ il racconto di unaa proposito delle violenze e le minacce subite da una gang diche frequentano la sua stessa, un istituto superiore di. “Da quell’episodio, accaduto a dicembre, la mia vita è diventata insopportabile, per sei mesi non sono più uscita di casa se non per recarmi a. Ora ho lasciato anche quella a causa loro”. “Ci siamo rivolti a un avvocato – racconta il padre della- che la settimana scorsa ha scritto una lettera sia al preside sia all’ufficio scolastico provinciale. Ho chiesto personalmente al preside di parlare con le ragazze e di risolvere la situazione. L’unico risultato ottenuto è stato che la ragazzina a capo di questa banda si è avvicinata a mia figlia nel bagno delladicendole “ti taglio la gola”.