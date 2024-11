Thesocialpost.it - Nozze finiscono in tragedia, bus cade in un fiume: morti e dispersi…

Un tragico incidente stradale ha colpito la regione montuosa del Gilgit-Baltistan, nel nord del Pakistan, la sera del 12 novembre 2024. Un autobus che trasportava 25 persone, di ritorno da un matrimonio, è precipitato in un, causando la morte di almeno 14 passeggeri, mentre altre 10 risultano ancora disperse.Secondo le autorità locali, l’autobus stava percorrendo una strada montuosa quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada finendo nelsottostante. L’unica sopravvissuta è la sposa, soccorsa e trasportata in ospedale. Il responsabile delle operazioni di soccorso, Wazir Asad Ali, ha dichiarato: «Finora sono stati recuperati 14 corpi e 10 persone sono ancora disperse».La regione del Gilgit-Baltistan, nota per le sue bellezze naturali, presenta anche strade pericolose, dove incidenti simili sono frequenti.