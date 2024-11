Puntomagazine.it - Napoli, Vasto: controlli della Polizia, sorpreso un giovane con una pistola a salve

Gli agentidi Stato hanno notato un soggetto che si aggirava con fare sospettoso, aveva con se, nella tascafelpa, una.Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.In particolare, nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato-Arenaccia, nel transitare in via Ettore Bellini, hanno notato nei pressi di un locale commerciale un soggetto aggirarsi con fare circospetto; lo stesso, alla loro vista, si è dato a repentina fuga nel tentativo di eludere il controllo ma è stato immediatamente raggiunto.I poliziotti, non senza difficoltà, lo hanno bloccato ed hanno accertato che, nella tascafelpa, stava celando unacal.