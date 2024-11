Lettera43.it - Musk e l’intelligenza artificiale contro i magistrati, le stampanti d’oro in Rai e altre pillole

Si parla molto delle professioni che verranno cancellate dal. Gli editori cominciano sempre con i giornalisti, dicendo che ormai i software scrivono meglio di un decano della carta stampata, poi si continua con gli impiegati. Ma nessuno cita mai i: pare che Elon, che continua a intromettersi nelle vicende italiane, abbia pronto per Donald Trump un (folle) progetto per rivoluzionare la giustizia, automatizzando tutto e togliendo l’essere umano dalla gestione delle cause. Quindi addio giudici e addio pure agli avvocati: si inseriscono i dati delle cause e l’Ia risolve la questione, emettendo sentenze o assolvendo. In pratica l’amministrazione potrà azzerare il costo del personale. Una boutade probabilmente, ma già che se ne discuta è inquietante, e ora che il duo Trump-è al potere non si sa mai.