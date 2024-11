Lortica.it - Le nostre catene sono spezzate!”: Ribellione e satira in un’Arezzo occupata

“Le!” Il proclama della rivoluzione partita da ArezzoÈ scosso il ferreo giogo della servitù, abbiamo disperso la forza straniera che aveva gravato sul nostro collo per 3 anni, e con la vittoria vi riportiamo la politica, la libertà civile, che vi era stata tolta.Su, Toscani, prendete le armi! Nessuno può rimanere neutrale, guardate le pianure aretine che vennero stuprate: hanno visto scappare le truppe francesi, e al suono dei nostri tamburi le truppe degli invasori impallidiscono.Si combatte per la Religione: la costituzione francese le ammette tutte, ma non ne riconosce nessuna (come ora! Paraculi con Hitler, Putin e altri, ma hanno sempre una concezione imperiale napoleonica), opprime, perseguita e non dà sussistenza ai ministri del culto.Si combatte per la Giustizia: entrarono pacificamente, cacciando il nostro Principe, che da tempo aveva espresso la sua neutralità, e saccheggiarono musei e altro, portando via opere d’arte e altrestoriche ricchezze.