La stretta di mano tra Trump e Biden allo Studio Ovale. "La transizione sarà il più liscia possibile"

Una calorosadidavanti al caminetto acceso delloche resterà alla storia. Il presidente eletto Donald, reduce dalla sua trionfante scalata, è stato ricevuto alla Casa Bianca dal presidente Joe. “La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole. Ma oggi è una bella giornata e sono grato per questacosì”. Così il leader tycoon che ha detto di “apprezzare molto” l’invito del presidente.ha ricambiato con un semplice “prego”. I due presidenti sono apparsi sorridenti e rilassati, gentili l’uno con l’altro. Un’atmosfera distante anni luce dal clima rovente del big match televisivo di giugno, l’ultimo incontro diretto tra i due sfidanti che dara si sono incrociati solo alle commemorazioni per l’11 settembre.incontraalla Casa Bianca, storicadiLadei poteri“la più tranquilla”, ha riferitoche si insedierà alla Casa Bianca per il suo secondo mandato il 20 gennaio.