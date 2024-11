Spazionapoli.it - Kvara, grande festa per il battesimo del piccolo Damiane: avete visto? – VIDEO

gioia in casatskhelia: ilè stato battezzato nelle scorse ore. Le immagini che spuntano sul web stanno divenendo virali.Protagonista dentro e fuori dal campo, con la semplicità che da sempre lo contraddistingue: anche per questo Khvichatskhelia è particolarmente amato da parte dei tifosi del Napoli, che sperano quanto prima di avere ulteriori novità in merito al rinnovo di contratto, per cui sono ancora in corso i colloqui tra la dirigenza capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi.Intanto, il giocatore sarà impegnato in queste due settimane – così come altri suoi dodici compagni di squadra in azzurro – con la sua Georgia. Ma queste sono ore importanti per il numero 77 dei partenopei per un altro motivo: ilsi è infatti battezzato proprio nelle scorse ore.