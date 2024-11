Panorama.it - Giurato numero 2, implacabile Clint Eastwood - Recensione

Eccolo, come ci ha abituati: chirurgico e caustico. Non ilmigliore di Gran Torino e Million Dollar Baby, ma sempre il regista solido e senza fronzoli per cui vale la pena il prezzo del biglietto.2, dal 14 novembre al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures, è la conferma che il grande vecchio di Hollywood, 94 anni appena e leggenda senza pari, dietro la macchina da presa sa sempre assestare colpi. A volte la verità non è giustizia2 ci fa piombare dentro il sistema giudiziario americano. È affascinante indagarne i meccanismi ed esplorare la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia negli Stati Uniti. «Il sistema giudiziario non è perfetto ma è il migliore che abbiamo», è una frase sibillina di2.