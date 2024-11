Sport.quotidiano.net - Finalmente un Modena al completo. Mandelli conta i rientri verso Cosenza

Dopo, per usare un termine televisivo, ‘l’episodio pilota’, rappresentato dalla vittoriosa partita con la Carrarese, è ufficialmente cominciata la serie ‘dedicata’ a Paoloquale nuovo allenatore del. Lunedì pomeriggio l’ad della società Matteo Rivetti ha ufficializzato quello che un po’ tutti ci si aspettava, investendo del grado di mister della prima squadra l’ex tecnico della Primavera con parole di stima ribadite nella stessa serata anche dal presidente Carlo Rivetti durante la consueta serata del Panathlon dedicata alla società gialloblù. Dunque, si diceva, un nuovo episodio della ultracentenaria storia canarina è cominciato ed ora Paoloavrà a disposizione, approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali, due settimane per preparare la prima di un ciclo di partite non propriamente facili, che comincerà con due trasferte consecutive, la prima nell’anticipo di venerdì 22 novembre sul campo di uncarico a mille dopo il successo corsaro di sabato scorso in casa del Brescia, seguita dal classico derby con il Mantova allo stadio Martelli.