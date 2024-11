Davidemaggio.it - Elettra Lamborghini a Ballando con le Stelle

Leggi su Davidemaggio.it

E’ tempo di twerkare sulla pista dicon le. Sabato 16 novembre, nel corso dell’ottava puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, la ‘regina del twerking‘si metterà in gioco in qualità di ‘ballerina per una notte’. Un’ospitata che promette scintille, dati i precedenti non proprio idilliaci tra il vulcanico personaggio e Selvaggia Lucarelli.I fatti risalgono al 2020, anno in cuiha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Su X, all’epoca Twitter, Selvaggia non le ha risparmiato critiche sia sui look indossati sia sul suo modo di cantare (“E’ il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei“). Battute al fulmicotone accompagnate da una canzone, a dire della giurata, “di una bruttezza che commuove“.