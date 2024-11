Ilrestodelcarlino.it - Ecco gli eroi erranti in cerca di pace. Sul palco c’è la Trilogia d’Autunno

Un’avventura fino alle radici del belcanto e alle origini dell’opera: questo sarà il viaggio della, a coronamento della XXXV edizione di Ravenna Festival. È infatti al Seicento barocco che appartengono i titoli e il repertorio in scena al teatro Alighieri di Ravenna dal 15 al 19 novembre. Due i nuovi allestimenti che possono contare sulla raffinata regia di Pier Luigi Pizzi e la sapienza musicale di Accademia Bizantina e Ottavio Dantone: il primo è ‘Il ritorno di Ulisse in patria’ di Monteverdi (15 e 18 novembre, alle 20), mentre il secondo è dedicato a Purcell, la cui ode a Santa Cecilia incastona ‘Dido and Aeneas’ (16 e 19 novembre, alle 20). Al centro del dittico di ‘indi’, come vuole il titolo della, c’è un recital: il controtenore polacco Jakub Józef Orli?ski, affiancato dall’ensemble Il Pomo d’Oro, propone ‘Beyond Orli?ski’ (17 novembre alle 15.