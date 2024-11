Metropolitanmagazine.it - Dybala cambia i piani dell’Inter: lo scenario improvviso

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che il club giallorosso stia valutando l’opportunità di separarsi da Paulonel prossimo mercato di gennaio. I giallorossi stanno vivendo un momento pessimo (solo 13 punti in classifica) e sono in cerca del nuovo allenatore (si parla di Ranieri) dopo l’esonero di Juric, che a sua volta aveva preso il posto di De Rossi dopo appena 4 gare di campionato.ha finora collezionato nove presenze in campionato (nessuna in Europa League) mettendo a segno solo due reti. Al momento la Joya è fuori a causa dell’ennesimo infortunio muscolare: sia il rendimento in campo che i problemi fisici stanno portando la Roma a fare certi ragionamenti sull’ex Juve, che la scorsa estate aveva rinunciato a un’offerta stratosferica da parte dell’Al-Qadsiah (75 milioni di euro in tre anni) per rimanere in giallorosso.