Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’attacco di Musk ai giudici, un silenzio assordante: che fine ha fatto la difesa della patria?” – La lettera dell’avvocato Iannaccone

di Giuseppe* Egregi Signori Direttori di“Il CorriereSera”“La Repubblica”“Il Sole 24 Ore”“IlQuotidiano”“La Stampa”“Il Giornale”Egregi Direttori,Oggi non scrivo come avvocato, ma come cittadino italiano. E, come cittadino italiano, non posso accettare ilrispetto agli attacchi di un imprenditore straniero nei confronti dei magistrati del nostro Paese. Un attacco che Elonha potuto permettersi di sferrare, perché il terreno gli è stato preparato dalle dichiarazioni scomposte, di questi ultimi tempi, di maggioranza e opposizione.Al di là di come la si possa pensare sulla questione immigrazione, iitaliani hanno applicato la legge, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal nostro Ordinamento. Quegli stessi strumenti che incarnano le più alte garanzie adi ciascuno di noi, approdo di un lungo cammino delle democrazie liberali, che non dovremmo mai dare per scontate.