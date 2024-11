De Laurentiis replica a Marotta | Dichiarazioni fuori luogo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Le tensioni tra Napoli e Inter non si placano dopo ledi Antonio Conte su Var e rigori al termine della sfida di domenica sera. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha risposto dal sito ufficiale del club alle parole del dirigente dell’Inter, Beppe, che aveva commentato: “Conte è intelligente e grande comunicatore. Il rigore c’era”.De, da Los Angeles, ha definitoledi, sostenendo che “il rigore, secondo la maggioranza degli osservatori, non c’era”. Ha poi concordato con Conte sul fatto che il Var sia una risorsa fondamentale per evitare errori arbitrali, ribadendo che “non ha senso che intervenga solo in certi casi. Se c’è un errore, il Var deve avvisare l’arbitro per favorire la crescita del calcio ed evitare sospetti”.