Serieanews.com - Dalla Coppa del Mondo a… Mia Khalifa: il nostro campione ha fatto gol!

Leggi su Serieanews.com

La popolare attrice a luci rosse ha una storia con undel: la notizia sta facendo il giro dei social e sono tutti impazzitiCi sono storie che sembrano fatte apposta per accendere la fantasia e alimentare il chiacchiericcio dei social. Una di queste vede al centro dell’attenzione due nomi che, almeno in apparenza, non potrebbero essere più lontani: Mia, ex attrice a luci rosse amatissima sul web, e un “misterioso”deldi calcio.Miaha una love story con undel? (Instagram) – serieanews.comUn accostamento improbabile, certo, ma che ha giàimpazzire i fan di entrambe le “squadre”.Tutto è iniziato con qualche semplice like. Non uno qualunque, ma quelli lasciati da Miaai post di un noto calciatore. Da lì, il tam-tam sui social è esploso: meme, battute e commenti ironici si sono moltiplicati in un battito di ciglia.