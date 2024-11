Unlimitednews.it - Curry trascina Golden State, ok i Pistons di Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Con otto gare disputate nella notte italiana, inizia la seconda edizione della Nba Cup. Avvio in grande stile con il big match-Dallas che si chiude con la vittoria dei padroni di casa (120-117),ti da Steph. Il numero 30 dei Warriors mette a referto 37 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, vincendo la sfida nella sfida con Luka Doncic, il cui contributo da 31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist non basta ai Mavericks. Notte particolare per il grande ex Klay Thompson, accolto con grande affetto da tutto l’ambiente, ma tornato a casa con una sconfitta nonostante i 22 punti. Sono 21 i punti di Irving e 15 quelli di Gafford, ma vinceche oltre aporta in doppia cifra Kuminga (16), Hield (14), Melton (14) e Green (11).Vincono idi Simoneche davanti al proprio pubblico battono all’overtime i Miami Heat (123-121), ko anche e soprattutto a causa di un errore della panchina (chiamato un time out di troppo).