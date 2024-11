Ilrestodelcarlino.it - Corona d’alloro ai caduti per la pace nel giorno della strage di Nassiriya

In occasioneGiornata nazionalememoria per icivili e militari nelle missioni internazionali per la, ieri mattina, ai piedi del monumento in piazza Torino, è stata deposta unain omaggio al sacrificio deidi. Ieri infatti ricorreva il 21esimo anniversario del tragico attentato in cui persero la vita 19 italiani, tra cui 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili, nonché 9 iracheni. Nella circostanza, si è tenuto un momento di raccoglimento davanti al cippo che ricorda i civili ed i militari deceduti a causa del vile attentato terroristico che devastò la base italiana ’Maestrale’ a, in Iraq, il 12 novembre del 2003. Sulle note del ’Silenzio’, mentre due carabinieri in grande uniforme speciale erano posti ai lati del monumento commemorativo, è stata adagiata labenedetta da don Mario Lusek.