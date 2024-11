Secoloditalia.it - Carmen Gelato – Milano

Via Carlo Ravizza, 3 – 20149Tel. 02/84230543Sito Internet: www..comTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3/4,50€,27€/kgChiusura: maiOFFERTAAperta in piena pandemia, questa gelateria è ubicata in una zona densa di locali e vanta anche altre due sedi a Bergamo. Al di là di quello che il sito racconta e dell’estetica molto curata e accattivante, la nostra prova non ci ha particolarmente soddisfatti. Ilrisulta molto cremoso, forse troppo, e con la nota zuccherina preponderante che tende a stancare il palato. L’abbiamo notata sia nel gusto pistacchio salato, in cui la nota sapida non si percepiva affatto, che in quello del biscotto caramellato belga, una crema con biscotti caramellati sbriciolati all’interno; leggermente meglio è andata con il cioccolato fondente Venezuela 73% realizzato senza latte.