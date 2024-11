.com - Calcio femminile / Jesina Aurora, il riscatto è servito: tre punti per l’Under 17 e 15

La formazione di Dottore vince a Pesaro e guadagna il terzo posto, quella di Socionovo batte la capolista Arzilla e balza al primo postoJESI, 13 novembre 2024 – Dopo che entrambe erano uscite sconfitte dal turno precedente le leoncelle del17 e Under 15 dellahanno subito reagito e vinto i propri impegni nel turno di campionato.Il segnale che il settore giovanilejesino cresce, e cresce bene, fa guardare avanti con fiducia ed il segnale che tante di loro stanno rispondendo alle varie convocazioni con la maglia azzurra nazionale da valore al lavoro ed alla programmazione del club del presidente Massimo Coltorti. UNDER 15Ritorna al successo15e lo fa in trasferta sul campo della Vis Pesaro co un risultato all’inglese, 0 – 2, che proietta le leoncelle al terzo posto in classifica generale alle spalle di Perugia e Gualdo.