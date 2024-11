Rompipallone.it - Beto torna in Serie A: sarà titolare subito

Dopo una parentesi in Premier League e all’Everton, il ritorno diè possibile e si consumerà a gennaio.È quello che viene raccontato nelle intenzioni dei Friedkin che, con l’intento di rivitalizzarlo e rivalutarlo, economicamente parlando soprattutto, lo spediranno in prestito inA. Chiaramente non alla Roma, dove sarebbe punto e daccapo a causa della presenza ingombrante di Artem Dovbyk, bensì nella possibilità di garantirgli un posto da titolare a buoni livelli.Farebbe felice a diversi fantallenatori il ritorno diinA. Questo, considerando l’importanza che avrebbe nel campionato italiano, per quella che è la complessa situazione di un club che va a caccia di un attaccante. L’ex Udinese, oltretutto anche rigorista, arriverebbe in Italia con l’obiettivo di macinare i gol come faceva proprio ai tempi del club friulano.