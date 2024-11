Bergamonews.it - Belotti Innovation HUB: il nuovo centro per lo sviluppo di tecnologie dedicate alla lavorazione di materiali avanzati

Spa, azienda con oltre 45 anni di esperienza nella progettazione e produzione di centri cnc multi-asse eper ladei, ha aperto un polo tecnologico dedicato a sperimentazione, innovazione e formazione.A due anni dall’avviamento dell’unità locale di Modena, nel cuore della Motor Valley, fortemente voluta per sostenere loindustriale nel mercato del-Sud Italia con un’attenzione particolare ai settori automotive, packaging e aerospace,Spa ufficializza ora un’altra importante tappa del suo percorso di crescita: l’apertura del nuovissimoHUB.Situato all’interno del plant produttivo di Via Cassiani 173 (Modena),HUB è undedicatosperimentazione, alloe all’implementazione di soluzioni innovative, sia hardware che software, per efficientare e migliorare i processi di fresatura e rifilatura dicome i compositi, le resine, la plastica e le leghe leggere.