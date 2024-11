Ilgiorno.it - Arriva il Proiettile Freddo con le prime gelate in pianura: quando e dove. Le previsioni meteo

, così viene descritto il piccolo nucleo gelido in quota, proveniente direttamente dal Golfo di Botnia (tra Finlandia e Svezia, nel Mar Baltico), un bacino marino moltogià a novembre,ieri le rilevazioni indicavano una temperatura dell`acqua tra gli 8,4°C di Turku e i 2,6°C di Lulea, che attraverserà l’Italia a partire da domani, giovedì 14 novembre 2024. Insomma, da queste acque decisamente fredde arriverà il calo delle temperature previsto in Italia tra giovedì e venerdì, specie sulla fascia adriatica, con anche qualche nevicata sull`Appennino centrale fino a 1000 metri di quota. Seguiranno, un po’ovunque, numerose albe fredde nei giorni seguenti, da Nord a Sud e sono previste lediffuse inPadana. Un quadro normale a metà novembre, ma che in questo autunno finora `caldissimo`, a causa dei cambiamenti climatici, fa notizia.