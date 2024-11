Gaeta.it - Arrestato ladro di Ercolano dopo il furto di 4mila euro in un appartamento, le immagini parlano chiaro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo sviluppo nel crimine a, dove unè statograzie all’analisi delledi videosorveglianza. Nel febbraio scorso, l’uomo aveva rubatoda un, non risparmiando neanche il salvadanio dei bambini. L’operazione è stata realizzata dagli agenti del Commissariato di Portici-, che hanno ricostruito l’intera dinamica del.La ricostruzione delLe indagini condotte dalla polizia hanno svelato che ilha forzato una porta finestra del balcone per entrare nell’abitazione. Una volta dentro, ha rovistato nella camera da letto, come confermato dalledel sistema di videosorveglianza installato. Ilnon si è limitato a contanti, ma includeva anche il salvadanio, simbolo di risparmio per i più piccoli.