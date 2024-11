Sport.quotidiano.net - Allenatore Roma, Claudio Ranieri a colloquio con Friedkin

, 13 novembre 2024 – Bocche cucite a Trigoria su chi sarà il nuovodella, ma in queste oresi trova negli uffici inglesi del gruppo. Sembra infatti che sarà proprio lui a sedersi sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Juric. Per il tecnico 73enne si tratterebbe di un ritorno: la prima risale alla stagione 2009/2010 quando prese il posto di Luciano Spalletti a campionato iniziato e portò la squadra a lottare per lo scudetto contro l’Inter del Triplete di Mourinho; la seconda volta è invece datata 8 marzo 2019, anche in questo caso dopo un esonero (quello di Eusebio Di Francesco). "è un grande, un grande professionista. Conoscee la. Ovviamente non conosce ladi oggi. Avendo una grande sensibilità, l'augurio è che possa capire presto quale è la situazione e aiutarci", dice Rosella Sensi, presidente del club dal 2008 al 2011, ospite di 'Palla al Centro' su Rai Radio 1 Sport.