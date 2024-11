Gaeta.it - Alex Gardellini trionfa alla Pierre Ferrand Dry Curaçao Competition: una celebrazione del bartending

Facebook WhatsAppTwitter LaDryha visto un affermatodare eccellenzamixology con la recente edizione tenutasi a Torino., rappresentante del Bamboo di Bologna, ha conquistato il titolo di campione di quest’anno graziesua straordinaria abilità nel valorizzare ilDry, un liquore all’arancia che ha fatto la sua storia nel mondo della mixology. Questo evento non solo ha messo in luce talento e creatività, ma ha anche richiamato l’attenzione sul dolce e fragrante liquore distribuito in esclusiva in Italia da Compagnia dei Caraibi.Il contest di: un palcoscenico di talentoLa finale dellaDrysi è svolta l’11 novembre presso il Piano 35 Lounge Bar, situato nel Grattacielo Intesa San Paolo a Torino.