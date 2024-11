Chiccheinformatiche.com - Windows Mail chiude, insieme a Calendario e Contatti: Microsoft dà l’addio definitivo

ha annunciato che il supporto per le app Posta,terminerà definitivamente il 31 dicembre 2024, rendendo impossibile l’invio e la ricezione di etramite queste applicazioni.: addio aliCome riportato da WinFuture,ha preso questa decisione dopo vari rinvii nel corso degli anni. Inizialmente, l’azienda di Redmond aveva comunicato l’intenzione di interrompere il supporto per le app preinstallate disenza fornire una data precisa, ma ora è stata fissata ufficialmente. Dal 1° gennaio 2025, infatti, non sarà più possibile inviare o ricevere etramite(Posta), né gestire ile iinvita ad aggiornareincoraggia gli utenti a passare al nuovo Outlook, che prenderà il posto delle app legacy di