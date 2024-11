Anteprima24.it - Venti tifosi del Napoli denunciati in Ciociaria

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Stradale di Frosinone ha denunciatodelche stavano raggiungendo Milano per assistere alla sfida di calcio nello stadio San Siro contro il Milan. Sono stati sorpresi con tubi in plastica del tipo utilizzato per lavori idraulici, fumogeni vietati, droga e passamontagna. La pattuglia della sottosezione A1 si è fermata per controllarli quando ha notato tre minivan che entravano nella piazzola di sosta dopo lo svincolo per Ceprano. Pensando che fossero in difficoltà ed avessero bisogno di supporto li hanno raggiunti ed hanno notato il loro comportamento sospetto: per questo hanno deciso di compiere un controllo approfondito negli uffici della Stradale di Frosinone dove nel frattempo facevano intervenire i loro colleghi della Digos.