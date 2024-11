Inter-news.it - Vaciago duro: «Si sta perdendo il senso del calcio. Abuso nell’uso del VAR!»

Guido, direttore di TuttoSport, si è lamentato dell’evoluzione assunta dalitaliano negli ultimi anni, puntando il dito anche sulla frequenza dell’utilizzo del VAR.LA POLEMICA – Il direttore di TuttoSport Guidoha pubblicato un editoriale nell’edizione cartacea di oggi 12 novembre sul tema del VAR e dell’attuale modo di interpretare ilda parte degli arbitri. Innanzitutto, il giornalista ha posto l’accento su alcuni degli elementi che stanno caratterizzando ilitaliano negli ultimi anni: «Bisogna fare un passo indietro prima di snaturare definitivamente il pallone e renderlo qualcosa che non è. Parliamo di sfioramenti che diventano rigori, di gol in sospeso per andare a valutare cavilli dei nuovi azzeccagarbugli calcistici che annullano gol per un alluce o una rotula in fuorigioco.