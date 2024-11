Ilnapolista.it - Upamecano difende Mbappé: “C’è poca riconoscenza per lui”

Dayot, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale francese ha parlato in conferenza. Tra i tanti temi toccati, anche il periodo difficile che sta vivendo Kylian, non solo in Nazionale. Secondo lui, il bomber soprannominato da molti Tartaruga Ninja, non sarebbe trattato nel modo giusto, ovvero mancherebbe verso di Kylian laper quanto fatto finora. Il suo desiderio è quello di vederlo tornare presto nel team e con la fascia al braccio.Dayotchiede gratitudine per, ha detto ai giornalisti che spera di riconquistare il suo posto da titolare dopo l’infortunio di ottobre.“Ha difeso ‘il suo amico’, e si è soffermato sul concetto che tutti hanno, a quanto pare, dimenticato il contributo del suo capitano alla selezione“.Quest’anno ha un nuovo allenatore al Bayern, Vincent Kompany, in passato un riferimento nella sua posizione.