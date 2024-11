Ilrestodelcarlino.it - Un locale di Bologna tra le 50 migliori bisteccherie d'Italia

, 12 novembre 2024 – C’è anche unbolognese nella classifica delle50 ‘steak house’ (letteralmente, ‘’)ne, stilata da Braciami Ancora, network di riferimento per gli appassionati della carne con oltre un milione di follower sui social. Frutto di un’accurata selezione, la classifica esalta un particolare settore della gastronomia del Belpaese, premiando le insegne che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menù dedicati alla carne. Ilche si è guadagnato l’ambito riconoscimento delle ‘due fiamme’ – unico in regione – è l’Antica Trattoria del Reno, in via del Traghetto. I criteri usati dalla giuria La classifica assegna a ogni ristorante delle “fiamme” di merito. ‘Una fiamma’ è riconosciuta ai ristoranti di ‘ottimo livello’.