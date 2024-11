Ilfoglio.it - Un fastidio chiamato Santiago Castro

Nella notte del 2 ottobre del 2022, nei corridoi dello stadio Alberto José Armando, per brevitàLa Bombonera, il Boca Juniors festeggiava la vittoria per 1-0 contro il Vélez Sarsfield e il ritorno in testa alla classifica. Ai microfoni della Rae, Radiodifusión Argentina al Exterior, la radio statale, era stato mandato Carlos Zambrano, difensore titolare dei los Xeneizes. Il peruviano Carlos Zambrano aveva all’epoca trentadue anni, una lunga carriera passata in Germania, Russia, Svizzera e Grecia, oltre una cinquantina di presenze in Nazionale. Oltre alla fama di essere riuscito, per due volte, a non far toccare palla a un certo Lionel Messi. Gli chiesero come fosse andata la partita. Rispose che contro Lucas Pratto (oltre cento gol in Argentina e un gol in quattordici partite con il Genoa) non aveva avuto problemi, ma che dal sessantacinquesimo in poi aveva sofferto “un ragazzino impertinente che se dimostra coi piedi la metà della sua prontezza e vivacità di lingua, diventerà un campione”.