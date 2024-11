Corrieretoscano.it - Toscana 2025, Forza Italia e Lega litigano per primarie. Ma il candidato centrodestra c’è già

RegionaliSalvini continuano a discutere per ilpresidente di. Rilanciandoleper la scelta del. Con qualche passo avanti () e qualche passetto indietro (Salvini).presidente diin pectore che Fratelli d’che all’interno della coalizione è la più pesante, partito che esprime la premier Giorgia Meloni, ha già messo sul tavolo degli alleati da un un bel po’.Si chiama Alessandro Tomasi, è sindaco bis di Pistoia e soprattutto è stato nominato poco più di un mese fa coordinatore FdI indalla premier Giorgia Meloni, che di FdI è leader nazionale.Con tutto il potere politico che ne deriva in sede decisionale di coalizione.“Nessuno ha ufficializzato Tomasipresidente”, ha detto Marco Stella, coordinatore regionalechiedendo per ilpresidente diaperte, vale a dire aperte a tutti gli elettori come quelle Pd che hanno eletto segretaria nazionale Elly Schlein.