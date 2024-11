Anteprima24.it - Studenti a lezione di Batik con l’ambasciatore indonesiano

Tempo di lettura: < 1 minutoPuò arrivare a costare fino a 50.000 € un tessutocome ha raccontato oggi aglidell’Istituto Galilei di Palo di Salerno Michael Trias Kuncahyonodell’Indonesia presso la Santa Sede. Grazie ad un’iniziativa promossa dai preti saveriani, glidel settore moda della scuola diretta da Emiliano Barbuto che stanno sperimentando la speciale tecnica di tintura dei tessuti con la cera liquida per realizzare decori e motivi originali, si sono confrontati coned un nucleo di esperti.Grandi parole di elogio da parte del diplomatico per il lavoro svolto daglisalernitani che sono stati invitati in Indonesia a poter visitare direttamente nel paese di provenienza la tecnica artigianale utilizzata per produrre vestiti ma anche quadri ed oggetti di arredamento.