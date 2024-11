Biccy.it - Stefania Orlando smaschera un gieffino: “Illude e prende energie”

Che Lorenzo Spolverato non sopporti che Helena Prestes si allontani da lui e che si nutra dell’interesse della modella se ne sono accorti in molti e tra questi c’è anche un’ex gieffina.ieri a Pomeriggio 5 ha dichiarato che secondo lei, Lorenzo starebbendo Helena, per gonfiare il suo ego, fregandosene dei sentimenti della Prestes.: “Lui vuole sia la fidanzata che l’altra che alimenta il suo ego”.“Io non penso che Helena sia innamorata di lui, questo è eccessivo. Secondo me lei è rimasta scottata, perché si è illusa all’inizio, ma lui l’ha illusa e continua adrla. Lui alimenta il suo ego attraverso questa povera ragazza che è totalmente vittima indifesa e non riesce a realizzare. Lei è convinta che quelle di Lorenzo siano attenzioni. Invece Lorenzo vuolere da lei un po’ di energia.